Во время матча «Бавария» — «Бенфика» со стадиона госпитализировали человека

Во время матча основного турнира Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика» одному из зрителей стало плохо.

Врачам пришлось реанимировать человека, после чего он был госпитализирован. Пока нет информации, выжил ли он.

Флаги на «Альянц-Арене», где проходит игра, приспустили, а болельщики на Южной трибуне прекратили активную поддержку.

Ранее стало известно, что матч начался с 15-минутной задержкой из-за сбоя в работе метро.