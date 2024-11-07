Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:21

Во время матча «Бавария» — «Бенфика» со стадиона госпитализировали человека

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Во время матча основного турнира Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика» одному из зрителей стало плохо.

Врачам пришлось реанимировать человека, после чего он был госпитализирован. Пока нет информации, выжил ли он.

Флаги на «Альянц-Арене», где проходит игра, приспустили, а болельщики на Южной трибуне прекратили активную поддержку.

Ранее стало известно, что матч начался с 15-минутной задержкой из-за сбоя в работе метро.

Джанлуиджи Доннарумма, Ламин Ямаль и&nbsp;Генрих Мхитарян. «Интер» — «Арсенал», «ПСЖ» — «Атлетико», игры «Баварии» и «Барселоны». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Бенфика
Читайте также
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава РФ Зеленского
Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от игры против Месси
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
Популярное видео
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Лига чемпионов, результаты 6 ноября: «Интер» победил «Арсенал», «ПСЖ» уступил «Атлетико» и другие
«Астон Вилла» впервые проиграла в ЛЧ из-за дикого фейла защитника. Мингз взял мяч в руки после паса вратаря
«Интер» обыграл «Арсенал», «Атлетико» вырвал победу у «ПСЖ». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Бавария» победила «Бенфику»
«Барселона» разгромила на выезде «Црвену Звезду»
«Интер» обыграл «Арсенал» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика» был отложен из-за задержки метро

Гол Корреа в добавленное время принес «Атлетико» победу над «ПСЖ»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости