29 января, 10:48

Во Франции считают, что Сафонов стал первым номером «ПСЖ»: «Ставка, похоже, делается на него»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» прокомментировал появление российского голкипера Матвея Сафонова в стартовом составе «ПСЖ» на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1).

«Даже с учетом того, что «ПСЖ» не удалось добиться успеха, сыграв вничью и не пробившись в восьмерку лучших, для Сафонова это огромный шаг вперед. На этот раз Шевалье не был травмирован, но Энрике все равно решил поставить россиянина в стартовый состав в таком важном матче. Сафонов, похоже, теперь является номером 1. Должен признать, что я немного удивлен этим. Я думал, что Энрике останется при своем выборе Шевалье, потому что именно он хотел, чтобы молодой французский вратарь играл в «ПСЖ». Будет интересно посмотреть, кто выйдет на поле в следующие выходные. Сейчас ставка, похоже, делается на Сафонова», — сказал Леклер «СЭ».

В этом сезоне Сафонов провел 5 матчей во всех турнирах, пропустив 4 мяча и дважды сыграв на ноль.

«ПСЖ» набрал 14 очков на общем этапе Лиги чемпионов и занял 11-е место в турнирной таблице. Парижане сыграют в стыковом раунде плей-офф.

Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
