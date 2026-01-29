Во Франции считают, что Сафонов стал первым номером «ПСЖ»: «Ставка, похоже, делается на него»

Бывший заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» прокомментировал появление российского голкипера Матвея Сафонова в стартовом составе «ПСЖ» на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1).

«Даже с учетом того, что «ПСЖ» не удалось добиться успеха, сыграв вничью и не пробившись в восьмерку лучших, для Сафонова это огромный шаг вперед. На этот раз Шевалье не был травмирован, но Энрике все равно решил поставить россиянина в стартовый состав в таком важном матче. Сафонов, похоже, теперь является номером 1. Должен признать, что я немного удивлен этим. Я думал, что Энрике останется при своем выборе Шевалье, потому что именно он хотел, чтобы молодой французский вратарь играл в «ПСЖ». Будет интересно посмотреть, кто выйдет на поле в следующие выходные. Сейчас ставка, похоже, делается на Сафонова», — сказал Леклер «СЭ».

В этом сезоне Сафонов провел 5 матчей во всех турнирах, пропустив 4 мяча и дважды сыграв на ноль.

«ПСЖ» набрал 14 очков на общем этапе Лиги чемпионов и занял 11-е место в турнирной таблице. Парижане сыграют в стыковом раунде плей-офф.