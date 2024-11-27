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Сегодня, 11:31

Во Франции считают, что без Сафонова «ПСЖ» было бы тяжелее в игре с «Баварией»

Константин Белов
Корреспондент
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Журналист L'Equipe Лоик Танзи в комментарии для «СЭ» оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

«Сафонов допустил ту же ошибку при подаче углового, что и Доннарумма до этого в Лиге чемпионов. У Матвея также были проблемы с игрой ногами, и мы ждем, что он будет лучше Доннаруммы в этом компоненте. Тем не менее, он сделал шесть спасений в этом матче, это много. Без него «ПСЖ» было бы намного сложнее. Может быть, Сафонову нужно немного времени. Но проблема в том, что в таком клубе, как «ПСЖ», у тебя совсем нет времени», — сказал Танзи «СЭ».

Сафонов отыграл полный матч. На его счету 6 сэйвов.
«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).

Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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