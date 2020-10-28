Во Франции объявили общенациональный карантин с 30 октября

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что ограничительные меры, которые действовали в стране уже недостаточны. Поэтому с 30 октября будет введен общенациональный карантин, сообщает AP.

Политик обратил внимания, что вирус распространяется по Европе с больной скоростью. Все регионы страны сейчас находятся в зоне повышенного риска из-за COVID-19.

Пока общенациональный карантин во Франции запланирован до 1 декабря. При этом внутренние границы Евросоюза на пока останутся открытыми.