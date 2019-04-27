Болельщики "Интера" поиздевались над "Ювентусом" в матче 34-го тура чемпионата Италии. Фанаты принесли на игру изображения чистящего средства "Аякс", к которому были приделаны характерные ручки. Бутылки со средством стали похожи на кубок Лиги чемпионов.

В этом сезоне "Юве" вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив "Аяксу" (1:1, 1:2).

"Ювентус" побеждал в Лиге (и Кубке) чемпионов дважды - в 1985 и 1996 году. Семь раз команда проигрывала в финале, включая 2015 и 2017 год.

Inter fans are on another level! 😂 pic.twitter.com/hjxarny6HZ – Goal (@goal) 27 апреля 2019 г.

Трансляция матча "Интер" - "Ювентус"