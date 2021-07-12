Вместо датчан матч Лиги чемпионов будет судить бригада Москалева

Владимир Москалев, Валерий Данченко, Егор Болховитин и Владислав Безбородов (резервный) во вторник, 13 июля, будут судить ответный матч 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов-2021/22 «Шериф» (Молдавия) — «Теута» (Албания). Первая встреча завершилась разгромом албанской команды — 4:0.

Первоначально предполагалось, что игру в Тирасполе обслужит датская бригада во главе с Мортеном Крогом.