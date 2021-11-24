Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).

«Ничейный результат меня не удивил. Рассчитывал, что-либо будет ничья, либо «Зенит» проиграет. Все равно далеко в Лиге Европы «Зенит» не пройдет. Получит сильную команду — и конец. Даже на первых стадиях. «Зенит» в Европе не может играть — это факт. С этим ничего не поделаешь. Незабитый пенальти Дзюбы? Он нормально играет. Просто не забил. Такое бывает, это футбол. Ничего страшного не вижу», — сказал Петржела «СЭ».

Российская команда не сможет потерять третью строчку и сыграет весной в Лиге Европы.