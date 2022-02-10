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Сегодня, 12:34

Власти Петербурга готовятся принять до 40 тысяч иностранцев на финале Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что власти города готовятся принять до 40 тысяч иностранных болельщиков на финале Лиги чемпионов.

«Мы подходим к этому спортивному мероприятию в хорошей форме. Мы переходим в новую фазу подготовки, когда в постоянном режиме готовимся к финальному матчу Лиги чемпионов, постоянно взаимодействуем с нашими коллегами, готовим всю инфраструктуру. Перед нами в первую очередь серьезные вызовы — мы готовимся принять до 40 тыс. гостей в городе. Старый терминал «Пулково-2» будет задействован для приема гостей», — приводит ТАСС слова Пиотровского.

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021/22, матч состоится 28 мая на «Газпром Арене».

Изначально город должен был провести финал турнира в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса даты ранее запланированных финалов были сдвинуты на год вперед.

Источник: https://tass.ru/sport/13666553
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