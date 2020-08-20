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Власти Марселя запретили использовать атрибутику «ПСЖ» в день финала Лиги чемпионов

20:37
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В день финального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в центре Марселя нельзя будет находиться в атрибутике парижского клуба. Об этом сообщает Le Parisien.

Сообщается, что такое решение приняли власти города для поддержания порядка. Это связано с недружественными отношениями между болельщиками «Марселя» и «ПСЖ».

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится 23 августа в Лиссабоне. Начало в 22.00 по московскому времени.

ПСЖ — Бавария

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