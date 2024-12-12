Влахович признан лучшим игроком матча «Ювентус» — «Манчестер Сити»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович признан лучшим игроком матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:0).

«Его гол, хорошие движения в атаке и его держание мяча хорошо помогли защите. Во всех его действиях была интенсивность», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 22-ю строчку — 8 очков.