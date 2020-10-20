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Владислав Радимов: «Не спешите хоронить «Зенит»

23:20
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» поражение сине-бело-голубых от «Брюгге» (1:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.

— По горячим следам сложно ставить оценку, но результат, конечно, никого не устраивает, — сказал Радимов «СЭ». — Первый тайм играли очень посредственно, потом добавили, особенно когда пропустили. Было ощущение, что «Зенит» забьет второй, но видите, как получилось. И победную атаку «Брюгге» очень хорошо разыграл. Но впереди еще пять матчей. Да, не приятная игра, но все впереди. Не спешите хоронить «Зенит». (Константин Колмаков)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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