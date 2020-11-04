Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» ничью питерцев с «Лацио» (1:1) в матче Лиги чемпионов.

— Это был матч команд, досконально знающих друг друга, играли с почти одинаковыми схемами, — сказал Радимов «СЭ». — Гол «Зенита» был заслуженным, потому что они были ближе к успеху. Но ключевой момент матча — промах Мостового в выходе один в один. Будь счет 2:0, игра была бы закончена. Не хватало, конечно, Малкома. Разнообразия у «Зенита» было бы больше. Не везет, что он уже второй сезон подряд получает травму во время Лиги чемпионов.

— В конце у «Зенита» был шанс закончить матч победой.

— А я не видел, был ли там офсайд — я на стадионе был, мне сложно сказать. Да, был шанс, но и у Милинковича-Савича тоже был шанс забить «Зениту». Было бы вообще 1:2. Но «Зенит» был ближе к победе.

— Какие перспективы теперь у «Зенита» в еврокубках?

— Рано еще говорить. «Лацио» еще ехать в Дортмунд, а «Зениту» ехать в Рим. Проблема в том, что придется на выезде играть на победу — «Лацио» сложно вскрыть, просто «Зениту» не будет. Шансы они себе усложнили. Теперь надо два матча выигрывать. (Константин Колмаков)