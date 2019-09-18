Владислав Игнатьев: «Обрадовался, когда увидел нашу группу Лиги чемпионов»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в интервью «Известиям» отметил, что команда постарается в этот раз выступить ярче в Лиге чемпионов, чем год назад. Тогда красно-зеленые заняли последнее место в группе.

— «Локомотив» второй сезон подряд выступит в Лиге чемпионов. Какие ожидания в этот раз?

— Конечно, хочется выступить намного лучше, чем в прошлом сезоне. До минувшего года «Локомотив» давно не играл в этом турнире, не было опыта. Хотя в тот раз группа у нас была проходимая. В этот раз квартет гораздо сложнее. Но мы постараемся выступить поярче. Тем более от нас мало чего ожидают.

— В прошлом розыгрыше давило то, что попались относительно равные соперники и все говорили: «Локо» обязан проходить дальше?

— Не то чтобы это давило... Просто в тот раз многие ребята вообще впервые играли в Лиге чемпионов. Можно было по пальцам пересчитать тех, кто уже имел опыт выступления в турнире. Для нас это было непростое испытание. Но в итоге вся команда приобрела ценный опыт.

— Когда увидели итоги жеребьевки ЛЧ этого сезона, какие были эмоции?

— Больше обрадовался, потому что когда еще сыграешь против таких команд. Это отличная возможность проявить себя. Ну, и, конечно, появился шанс сыграть по-другому с «Атлетико». В прошлый раз получили приличную пощечину от них.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры