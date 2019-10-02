Владислав Игнатьев: «Нам не хватило энергии, которую оставили с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

— Мы здорово играли первый тайм, жаль, что Рифат получил травму, и нам пришлось перестраиваться. Мы допустили две ошибки, и «Атлетико» тут же за них наказал. Кто меньше ошибок допускает, тот и выигрывает. Сегодня был не наш день. Может быть, будь мы посвежее, ошибки бы не допустили. Просто слишком много сил оставили на «Зените». Сегодня этой энергии не хватило. (Александр Рогулев)

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