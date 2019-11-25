Владислав Игнатьев: «Изучали, как «Байер» атакует и обороняется, как действует в разных ситуациях»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в интервью пресс-службе клуба рассказал, что его команда изучала, как атакует и обороняется «Байер», как действует в разных ситуациях. Встреча группового турнира Лиги чемпионов против немецкого клуба пройдет в Москве 26 ноября.

— В Лиге чемпионов «Локомотив» попал в очень сложную группу, но начал с победы над «Байером». Дима Баринов рассказывал, что вы больше часа разбирали немцев на теории.

— Теория была действительно очень подробной. Изучали, как «Байер» атакует и обороняется, как действует в разных ситуациях, смотрели за игрой каждого футболиста в отдельности — отсюда и результат. Победа в Германии подарила огромный заряд уверенности, который после помог в матчах с «Ювентусом».

— «Ювентус» изучали так же подробно?

— Да, смотрели их матчи против «Болоньи» с «Интером», разбирали ошибки, говорили о том, что нельзя делать. Например, один из голов «Болонья» пропустила после выхода из обороны — начали перепасовку в центре, потеряли мяч и получили. Семин просил исключить такие моменты.

— «Локомотив» дважды проигрывал «Ювентусу» на последних минутах. Это не бьет по психологии?

— Конечно, пропустить в конце матча в Турине и дома — это болезненный удар. Очень неприятно. Мы рассчитывали на большее и могли брать очки в обоих матчах. От этого обиднее вдвойне. Мы не дотерпели. Побеждает сильнейший.

— Какое задание было против Роналду? Наверняка на него обращали особое внимание.

— Конечно, я знал, что он будет играть на моем фланге. Знаю, в каком стиле Криштиану действует, как открывается. Изучал его и в Турине. Нужно постоянно следить за ним — в любой момент Роналду может открыться за спину или в зону между защитниками. Необходимо быстро решить, бежать с ним до конца, либо ловить в офсайд, либо передавать партнеру. Это очень непросто.

Старался сделать все, чтобы он не забил и у него не возникало моментов. Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели. Нужно было закрывать всех.

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