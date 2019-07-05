Владислав Игнатьев: "ЦСКА дважды обыграл "Реал" в ЛЧ. Чем мы хуже?"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "СЭ" рассказал об ожиданиях от нового сезона в Лиге чемпионов. В прошлом московский клуб занял последнее место в группе.

– Впереди Лига чемпионов. Есть уверенность, что "Локомотив" выступит там лучше, чем в прошлом сезоне?

– Надеюсь. Вон ЦСКА дважды обыграл "Реал"! Чем мы хуже? В прошлом году получили колоссальный опыт. На себе почувствовали, что Лига – это совершенно другой уровень.

– Главный урок?

– Все на шаг быстрее! Не успеваешь обработать мяч, как тебя сразу накрывают. Если в чемпионате России ты уже знаешь, кто на что способен, то здесь игроки более непредсказуемые. Вроде и готовишься к конкретному сопернику, просматриваешь видео, но это не спасает. Есть еще важный нюанс.

– Какой?

– В Стамбуле у нас было много моментов, контролировали мяч. Вдруг потеря, контратака – гол. Затем второй. В итоге – 0:3. С "Порту" случилось примерно то же самое. В Лиге чемпионов даже такие команды ошибок не прощают. Что уж говорить о "Ливерпуле", "Барселоне", "Ювентусе".

Полное интервью Владислава Игнатьева