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Владислав Игнатьев: «Будет интересно сыграть против Роналду»

04:07
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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев перед встречей с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал, что хочет сыграть против лидера туринцев Криштиану Роналду.

— Скажу только, что мне очень нравится Криштиану Роналду, — цитируют «Известия» Игнатьева. — В восторге от того, что он всегда забивает, отдает передачи и является лидером свой команды. Будет очень интересно против него сыграть, если мне предоставится такая возможность.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ювентус — Локомотив

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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https://iz.ru/934398/sevastian-terletckii/turinisticheskaia-putevka-udastsia-li-loko-naviazat-borbu-iuventusu

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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