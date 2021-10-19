Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3 тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».

«Не думаю, что «Зенит» завтра получит. Вообще у них сильная команда, есть подбор качественных игроков. «Ювентус» сейчас не такая страшная команда, какой она была совсем недавно. Мне кажется, у себя дома они достойно выступят завтра. Даже без помощи судьи, ведь в Лиге чемпионов он им помогать не будет. Нормальным болельщикам хочу сказать, что я ничего не имею против «Зенита».

Считаю этот клуб сильным, который не нуждается в посторонней помощи во время матчей. Пока же выходит так, что Дзюба двумя руками отталкивает игроков «Крыльев» и забивает, а «Спартаку» за такое сразу свистят. «Зенит» справится и без таких подачек", — сказал Пресняков «СЭ».

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в в 22:00 по московскому времени.