Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков разговоре с «СЭ» прокомментировал игру «Зенита» в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

«Кто может доволен быть этой игрой? В прошлом сезоне Семак говорил, что чемпионат страны важнее, чем еврокубки. Я его понимаю, потому что у нас «Зенит» громит всех. Я был уверен, что «Зенит» выиграет. У себя же одержали победу. Я говорил уже о трех забитых голах Дзюбой в предыдущем матче. Как раз и говорил, что он так может «Тамбову», например, но вчера даже с пенальти не получилось. Неудачно сыграл вчера «Зенит». У нас они будут чемпионами практически всегда. У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ, откуда им взяться? Они всех громят. Но на международной арене не получается. У них есть игроки какие угодно. Если захотят, то и Месси с Роналду купят», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

После пяти игр «Зенит» (4 очка) занимает третье место в группе Н Лиги Чемпионов. Российский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы после ничьи с «Мальме» (1:1).