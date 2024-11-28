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Сегодня, 13:02

Представитель Худякова: «Важно, что Даниил сыграл на ноль. Видно, что команда его приняла»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы голкипера «Штурма» Даниила Худякова, в комментарии «СЭ» оценил игру россиянина в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

«Игра для Даниила была не самая сложная. Это его дебют в еврокубках в новой команде. Видно, что волнение помешало ему сыграть в начале игры более уверенно ногами, но потом он успокоился. Видно, что партнеры по команде его поддерживали. Сама игра была несложная, все моменты, в которых он участвовал — игра ногами. На линии практически работы не было. Был один эпизод в концовке, но там он обязан был сработать грамотно, что он и сделал. Тем не менее, важно, что Даниил сыграл на ноль. Видно, что команда его приняла. Это хороший первый шаг», — сказал Кузьмичев «СЭ».

20-летний россиянин подписал контракт с австрийским клубом летом этого года.

Даниил Худяков
Футбол
ФК Жирона
ФК Штурм
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