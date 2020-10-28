Владимир Быстров: «У «Зенита» запредельная мотивация, «Боруссии» будет тяжело»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал предстоящий матч «Зенит» — «Боруссия» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— В Дортмунде и самой команде тяжело, поэтому у них будут огромные проблемы. Тем более, что Дортмунд проиграл первый матч, пропустил три мяча. Не важно, играет ли сегодня «Зенит» на выезде или дома, мотивация у них должна быть запредельная.

Есть ли все-таки силы у них бороться с «Боруссией»? Это вопрос, наверно, к тренерскому штабу. Возможности есть, игра покажет, — сказал Владимир Быстров «СЭ». — Ситуация с Семаком? Нет никакой ситуации. Хватит нагонять. Как кто-то один написал, сразу все начинают тиражить это. Пока ничего не произошло. Команда борется, поэтому не нужно сразу увольнять после двух поражений. Это футбол, всякое бывает. (Екатерина Звенигородская)