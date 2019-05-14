Владимир Быстров: "У "Тоттенхэма" нет шансов в финале Лиги чемпионов"

Бывший полузащитник "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров считает, что "Ливерпуль" обыграет "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов.

- Я как эксперт говорю, у "Тоттенхэма" нет шансов в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Минус один процент, - сказал Быстров в эфире программы "Тотальный футбол" на "Матч ТВ".

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр