Владимир Быстров: "У "Тоттенхэма" нет шансов в финале Лиги чемпионов"

Бывший полузащитник "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров считает, что "Ливерпуль" обыграет "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов.
- Я как эксперт говорю, у "Тоттенхэма" нет шансов в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Минус один процент, - сказал Быстров в эфире программы "Тотальный футбол" на "Матч ТВ".
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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Кто фаворит финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"?
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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/
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