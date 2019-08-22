Владимир Быстров: «У «Краснодара» проблемы с серьезными соперниками. Когда нужно перетерпеть, а может, и блевануть на поле»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» подвел итоги разгромного поражения «Краснодара» от «Олимпиакоса» (0:4) в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

— Теперь, когда эмоции улеглись, можете объяснить — что же произошло в Греции?

— Не знаю, как у других, а у меня и сейчас эмоций полным-полно. Внутри все кипит! Понятно, у любой команды случаются провалы. Но проиграть настолько безвольно в важнейшем матче, когда на кону путевка в Лигу чемпионов... Просто не укладывается в голове!

— Да уж.

— Это был не «Краснодар» — жалкое подобие. В таких играх нужно уметь терпеть. А там ребята действовали по принципу — главное, чтобы ошибся не я. Никто друг за друга не бился, каждый сам по себе. Да, старались, не отбывали на поле номер, но коллектива я не увидел. «Поплыли» все. К сожалению, не нашлось человека, способного повести за собой. Лидера по игре и по духу.

— Легионеры не вытянут эту роль?

— Они в порядке, когда все хорошо. Идет у команды игра — и иностранцы на кураже начинают возить «Тамбов», «Сочи», «Уфу»... Проблемы появляются с более серьезным соперником. Когда нужно включить характер, перетерпеть, а может, и блевануть на поле. Именно в таких матчах проверяется дух команды. В этом смысле «Краснодар» оказался абсолютно несостоятельным. (Александр Кружков)

Владимир Быстров: «Смотрю на Берга, Намли и думаю — сколько бы шансов давали русскому футболисту с такой игрой?»