Владимир Быстров: "Порту" – опытный боец, это плохо для "Краснодара"

Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой российский клуб получил в соперники "Порту".

– Мне кажется, не стоит говорить о том, удачный это жребий или нет, в Лиге чемпионов нет несерьезных соперников, – сказал Быстров. – Тем не менее, "Порту" постоянно выступает в Лиге чемпионов, эта команда – опытный еврокубковый боец, это плохо для "Краснодара".

– В прошлом году португальцы дошли до 1/4 финала, уступив там "Ливерпулю".

– Неважно, что было в прошлом году, здесь дело в том, что "Порту" на постоянной основе играет в Лиге чемпионов, добивается каких-то результатов, выходит из группы. Португальская команда показывает себя на европейской арене, благодаря чему продает футболистов и живет засчет трансферов "на выход". Португальцам не впервой проявлять себя в Лиге чемпионов, "Краснодар" же – дебютант. Впрочем, ничего страшного, нашим ребятам нужно как-то совладать со своими страхами и проходить "Порту".

- То есть "быкам" пока рано посыпать голову пеплом?

– Не надо ничем посыпать голову, "Краснодар" прекрасно играет у себя дома. Если выиграет в первом матче, например, 2:0, то все заговорят совершенно по-другому и уже "Порту" придется думать, как обыграть нашу команду.

– Этим летом "драконы" купили Зе Луиша из "Спартака". На пользу ли "Краснодару" присутствие в составе соперника хорошо знакомого форварда?

– Зе Луиш – хороший нападающий, но "Краснодар" не раз останавливал его в матчах против "Спартака", так что ничего устрашающего в его персоне нет.

"Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов дома, первый матч против "Порту" состоится 6-7 августа 2019 года (точная дата проведения первого матча станет известна позднее). Ответная встреча пройдет 13 августа на стадионе "Драгау" в Порту. Победитель пары пройдет в заключительный отборочный раунд ЛЧ, проигравший отправится в групповой этап Лиги Европы. (Иван Торопцев)