Владан Милоевич: «Несмотря на разгромное поражение, считаю, что смотрелись достойно»
06:19
Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич после поражения от «Манчестер Сити» в 4-м туре Лиги чемпионов (0:4) отметил, что команда смотрелась достойно.
— Старались перестроить свою игру после первого матча в Лондоне, — цитирует пресс-служба УЕФА Милоевича. — Несмотря на разгромное поражение, считаю, что смотрелись достойно. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Мы по-прежнему учимся и прогрессируем, стремимся выйти на новый уровень. Спасибо и болельщикам, которые оставались с нами до самого конца.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027074/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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