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Витсель рад, что забил «Зениту»

01:39
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Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель после победы над «Зенитом» в Лиге чемпионов (2:1) признался, что рад своему голу. Ранее бельгиец выступал за сине-бело-голубых.

— Хорошо, что нам удалось снова выиграть, — цитирует пресс-служба УЕФА Витселя. — Наверное, в первом тайме могли сыграть получше, особенно после того, как пропустили. После перерыва сумели прибавить и сделали все для победы. Очень довольны, что финишировали первыми в группе. Всегда приятно вернуться туда, где ты когда-то играл. Рад и тому, что удалось забить гол. Я очень доволен, но свой гол не праздновал, поскольку с уважением отношусь к «Зениту» и его болельщикам. В Санкт-Петербурге я провел замечательное время.

Зенит — Боруссия Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029464--zenit-vs-dortmund/

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