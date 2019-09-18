Витсель показал, как остановить Месси

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель после матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0) поделился в Twitter фотографией, на которой запечатлен один из игровых эпизодов встречи с участием нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

На фото Витсель вместе с двумя одноклубниками плотно играет против нападающего Месси. — Единственный способ обыграть Месси, — подписал ее бельгиец.

Витсель выступил за «Зенит» с 2012 по 2016 год, проведя за это время 180 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 14 голевых передач.

The only way to stop Messi ? @BVB pic.twitter.com/zvw6nyUpaz — Axel Witsel (@axelwitsel28) September 18, 2019

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