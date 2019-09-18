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Витсель показал, как остановить Месси

16:38
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель после матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0) поделился в Twitter фотографией, на которой запечатлен один из игровых эпизодов встречи с участием нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

На фото Витсель вместе с двумя одноклубниками плотно играет против нападающего Месси. — Единственный способ обыграть Месси, — подписал ее бельгиец.

Витсель выступил за «Зенит» с 2012 по 2016 год, проведя за это время 180 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 14 голевых передач.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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