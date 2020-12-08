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Витсель — о матче с «Зенитом»: «Я знаю Семака: они точно хотят закончить победой»

20:18
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель рассказал о настрое на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

— Для меня это особенный момент, рад вернуться сюда, — сказал Витсель в эфире «Матч ТВ». — Все же четыре года провел в Санкт-Петербурге.

Семак проделал очень хорошую работу. Но в этом году для «Зенита» в Лиге чемпионов все сложилось не очень хорошо. Они играли не на своем уровне. Но я знаю Семака: они точно хотят закончить победой.

Зенит — Боруссия Д

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