Витория — о «Бенфике»: «Жеребьевка выбрала «Спартаку» сложнейшего соперника из возможных»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Красно-белые сыграют в двухматчевом противостоянии с «Бенфикой».
«Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с «Бенфикой» хорошо знакомы. Жеребьевка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за нее все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате», — приводит слова Витории официальный Twitter «Спартака».
Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год. 51-летний португалец возглавил красно-белых в мае 2021-го.
В последний раз «Спартак» играл в ЛЧ в сезоне-2018/19. Тогда москвичи уступили в третьем раунде «ПАОК» (2:3) и вылетели с турнира в Лигу Европы.
Руй Витория — о жеребьёвке Лиги чемпионов ?#СпартакБенфика ??? pic.twitter.com/GXDzIQFGlj— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 19, 2021
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