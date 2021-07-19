Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Красно-белые сыграют в двухматчевом противостоянии с «Бенфикой».

«Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с «Бенфикой» хорошо знакомы. Жеребьевка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за нее все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате», — приводит слова Витории официальный Twitter «Спартака».

Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год. 51-летний португалец возглавил красно-белых в мае 2021-го.

В последний раз «Спартак» играл в ЛЧ в сезоне-2018/19. Тогда москвичи уступили в третьем раунде «ПАОК» (2:3) и вылетели с турнира в Лигу Европы.