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Витория — о «Бенфике»: «Жеребьевка выбрала «Спартаку» сложнейшего соперника из возможных»

15:10
Руй Витория. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Красно-белые сыграют в двухматчевом противостоянии с «Бенфикой».

«Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с «Бенфикой» хорошо знакомы. Жеребьевка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за нее все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате», — приводит слова Витории официальный Twitter «Спартака».

Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год. 51-летний португалец возглавил красно-белых в мае 2021-го.

В последний раз «Спартак» играл в ЛЧ в сезоне-2018/19. Тогда москвичи уступили в третьем раунде «ПАОК» (2:3) и вылетели с турнира в Лигу Европы.

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