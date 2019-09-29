Витоло пропустит матч с «Локомотивом»

Полузащитник «Атлетико» Витоло получил травму в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Реала» (0:0). У игрока диагностировано повреждение бедра, сообщает официальный сайт «матрасников».

29-летний футболист пропустит встречу группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива», которая состоится 1 октября в Москве. Витоло в текущем сезоне провел за «Атлетико» 8 матчей, в которых забил 2 гола.

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