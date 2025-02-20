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20 февраля 2025, 01:15

Витинья признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Брест»

Евгений Козинов
Корреспондент
Витинья и Брэдли Барколя.
Фото Reuters

Полузащитник «ПСЖ» Витинья признан лучшим игроком ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Бреста» (7:0). 25-летний португалец забил один гол.

«Витинья был балансом своей команды на протяжении 90 минут, потрясающая работа. Впечатляюще проявил себя с мячом и агрессивно без мяча, а также забил гол», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 21 февраля. «ПСЖ» сыграет с «Ливерпулем» или «Барселоной».

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Витинья (ПСЖ)
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