Витинья признан лучшим игроком матча «Арсенал» — «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья признан лучшим игроком первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:0). Португалец отыграл все 90 минут с точностью передач 100 процентов.

«Витинья был ключевым игроком в атаке и при этом придавал баланса игре своей команды, а кроме того, подключался вперед, стремясь забегать за спины защитникам. Усердно отрабатывал в отборе, всегда удачно занимал позицию, страхуя защитников и находя решения при розыгрыше мяча», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» через неделю, 7 мая. Начало игры — 22:00 по московскому времени.