Витинья: «Арсенал» очень силен при стандартных положениях»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Не думаю, что завтра есть фаворит. Знаем, что «Арсенал» очень силен при стандартных положениях. У них очень хорошая команда, это их главная характеристика. В атаке и в обороне — они все делают вместе, это немного похоже на нас. Очень важно сохранять спокойствие и концентрацию. Это очень важный аспект в таких матчах, в которых оказывается большое давление», — приводит официальный сайт УЕФА слова Витиньи.

Первый матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов состоится во вторник, 29 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Арсенал» — «ПСЖ» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.