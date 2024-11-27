Витинья: «Без красной карточки матч «Бавария» — «ПСЖ» был бы другим»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Тяжело... мы отдали все силы, у нас сложилось впечатление, что без красной карточки матч был бы другим. Я не перестану говорить, что у нас хорошая команда и что мы можем побеждать топ-команды. Нам не везет в этой Лиге чемпионов», — сказал Витинья в эфире Canal+.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).