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Витинья: «Без красной карточки матч «Бавария» — «ПСЖ» был бы другим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Витинья.
Фото AFP

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Тяжело... мы отдали все силы, у нас сложилось впечатление, что без красной карточки матч был бы другим. Я не перестану говорить, что у нас хорошая команда и что мы можем побеждать топ-команды. Нам не везет в этой Лиге чемпионов», — сказал Витинья в эфире Canal+.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).

Матвей Сафонов прыгает за&nbsp;мячом в&nbsp;матче &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;. Ошибка Сафонова решила исход матча с «Баварией». У «ПСЖ» третье поражение в Лиге чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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