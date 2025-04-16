Витинья: «В начале второго тайма «Астон Вилла» заставила нас серьезно попотеть»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (2:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч победила парижская команда, так как выиграла первый матч — 3:1.

«Было нелегко. В начале второго тайма «Астон Вилла» заставила нас серьезно попотеть. К тому же болельщики были на их стороне. Но мы все же прошли дальше и теперь можем готовиться к полуфиналу», — цитирует пресс-служба УЕФА Витинью.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» — «Арсенал» (первый матч выиграла английская команда — 3:0).