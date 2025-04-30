Витинья: «Было очень важно забить быстрый мяч «Арсеналу»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья после победы над «Арсеналом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что быстрый гол имел важное значение. Португалец был признан лучшим игроком встречи.

«Я рад не только победе, но и игре. Мы показали настоящий командный дух, атакуя и защищаясь вместе, когда требовала ситуация. Это очень важно. Мы показали, как сильно хотим выйти в финал. Нужно сыграть так же в Париже. Было очень важно забить быстрый мяч. Это наша сильная сторона. Мы все прекрасно знали, что надо делать, чтобы добиться хорошего результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Витинью.

Ответная игра пройдет 7 мая во Франции. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.