Витинья: «Великолепный для «ПСЖ» вечер»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Великолепный для команды вечер. Мы владели мячом на протяжении большей части игры. Нам пришлось адаптироваться по ходу встречи к разным аспектам, и мы все это выполнили, успешно атакуя и обороняясь», — цитирует пресс-служба УЕФА Витинью.

Ответный матч состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» через неделю, 7 мая. Начало игры — 22:00 по московскому времени.