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«Витесс» пожелал Караваеву удачного дебюта в Лиге чемпионов

19:52
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Официальный Twitter «Витесса» пожелал удачи защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву в предстоящем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет сегодня, 17 сентября, начало — в 19.55 (мск).

Караваев выйдет в старте «Зенита» на матч с «Лионом».

24-летний российский футболист выступал за «Витесс» с 2018 по 2019-й. 2 сентября Караваев перешел в «Зенит», с которым подписал четырехлетний контракт.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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