«Витесс» пожелал Караваеву удачного дебюта в Лиге чемпионов
19:52
Официальный Twitter «Витесса» пожелал удачи защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву в предстоящем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет сегодня, 17 сентября, начало — в 19.55 (мск).
Караваев выйдет в старте «Зенита» на матч с «Лионом».
24-летний российский футболист выступал за «Витесс» с 2018 по 2019-й. 2 сентября Караваев перешел в «Зенит», с которым подписал четырехлетний контракт.
Good luck on your Champions League debut, Kara! ??#Vitesse https://t.co/DBZZ5Tbkzo— Vitesse (@MijnVitesse) September 17, 2019
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