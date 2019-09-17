«Витесс» пожелал Караваеву удачного дебюта в Лиге чемпионов

Официальный Twitter «Витесса» пожелал удачи защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву в предстоящем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет сегодня, 17 сентября, начало — в 19.55 (мск).

Караваев выйдет в старте «Зенита» на матч с «Лионом».

24-летний российский футболист выступал за «Витесс» с 2018 по 2019-й. 2 сентября Караваев перешел в «Зенит», с которым подписал четырехлетний контракт.