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Сегодня, 12:10

Кафанов: «К сожалению, сейчас будут вспоминать гол от «Баварии», а то, что Сафонов спасал команду, никто»

Константин Белов
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об адаптации 25-летнего Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«К сожалению, сейчас будут вспоминать гол от «Баварии», а то, что Сафонов спасал команду, никто и не будет вспоминать. Это такая вратарская судьба... Матвей провел отличный матч, это его первая встреча на таком уровне. Думаю, что тренеры «ПСЖ» видят его огромный потенциал, верят в него, и эту игру без сомнения можно занести в актив нашего вратаря. Пусть пройдет несколько дней, все уляжется, Матвей проанализирует игру, после этого с ним свяжемся и обсудим этот матч», — сказал Кафанов «СЭ».

Российский голкипер в матче 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» сделал 6 сейвов и получил оценку 7,1 по версии портала SofaScore— 4-е место среди игроков «ПСЖ». По версии Flashscore Матвей Сафонов — лучший игрок своей команды в матче с оценкой 7,5.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в прошедшее трансферное окно. В этом сезоне российский вратарь провел 6 матчей, отстояв три встречи «на ноль».

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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