Кафанов о пропущенном голе Сафонова от «Баварии»: «Если бы не было блокировки, то Матвей бы спокойно забрал мяч»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил эпизод с пропущенным голом Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

«Момент с пропущенным голом был на усмотрение судьи. ВАР включился и проверял этот момент. Было видно, что соперник блокировал Сафонова, из-за чего ему пришлось оббегать игрока «Баварии». Если бы не было блокировки, то Матвей бы спокойно забрал мяч в руки», — сказал Кафанов «СЭ».

Российский голкипер сделал 6 сейвов и получил оценку 7,1 по версии портала SofaScore— 4-е место среди игроков «ПСЖ». По версии Flashscore Матвей Сафонов — лучший игрок своей команды в матче с оценкой 7,5.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку, имея в активе 4 очка.