Кафанов: Хайкин в матче с «Црвеной Звездой» сделал все, что от него зависело"

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру российского вратаря «Буде-Глимта» Никиты Хайкина в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Црвены звезды» (0:2).

«Несмотря на счет, это был один из лучших матчей Никиты в еврокубках. Он сделал все, чтобы команда прошла дальше. Хайкина нельзя упрекнуть в голах ни с пенальти, ни с углового, когда забили головой. В этой ситуации, он сделал все, что мог. Угадал направление при пенальти и реагировал на удар с близкого расстояния, когда забивали второй гол. Он сделал все, что от него зависело.

Никита провел 51 матч в еврокубках. Конечно, в таких матчах он получает большой опыт, чем игра в чемпионате, какой бы ни был уровень чемпионата», — цитирует Metaratings.ru Кафанова.