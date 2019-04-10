Виргил ван Дейк: "Успех в матче с "Порту" вполне можно развить"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк - о матче с "Порту" (2:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мы отстояли свои ворота в неприкосновенности и забили два красивых мяча. Этот успех вполне можно развить, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Надо получать удовольствие от таких событий, ведь мы сегодня добились отличного результата. Теперь пора думать о поединке с "Челси" в премьер-лиге. Марега - очень мощный форвард. Против него играть невероятно сложно. Но, честно говоря, в последнее время я играю только против таких нападающих, и мне эти испытания по душе.

Ответная игра состоится 17 апреля.

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