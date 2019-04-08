Виргил ван Дейк: "Порту" – крепкая команда. Нас ждет большой матч"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Порту".

В прошлом сезоне в 1/8 финала "Ливерпуль" прошел "Порту", одержав в первом матче победу со счетом 5:0.

– Соперник не хочет пережить то, что пережил в прошлом году. Очень важно собраться и помнить, что нам противостоит крепкая команда, – цитирует ван Дейка пресс-служба УЕФА. – Завтра будет большой матч. Мы знаем, насколько будет тяжело в Порту, а значит, необходимо постараться заложить основу для успеха. Если забить не получится, надо будет делать это в Португалии.

"Порту" заслужил свое место в четвертьфинале. У них отличный подбор игроков, они здорово прессингуют и организованно обороняются.

В "Ливерпуле" каждый трудится на команду, мы бьемся друг за друга и всегда стараемся сделать немного больше. Надо показать то, что мы демонстрируем на протяжении всего сезона. Следует сыграть качественно, хорошо отзащищаться и по возможности пройти дальше.

Матч "Ливерпуль" – "Порту" пройдет завтра, 9 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.