Виргил ван Дейк: "Ливерпулю" не повезло с автоголом, но мы вышли в четвертьфинал"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк после победы над "Баварией" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что это был просто отличный вечер. По его словам, команде не повезло с автоголом.

- Это просто отличный вечер, - цитирует официальный сайт УЕФА ван Дейка. - Мы знали, что будет тяжело, ведь у них отличная команда с фантастическими игроками. Нам не повезло с автоголом, но мы все равно сделали свою работу и вышли в четвертьфинал.