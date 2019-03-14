02:27 | Футбол — Лига чемпионов

Виргил ван Дейк: "Ливерпулю" не повезло с автоголом, но мы вышли в четвертьфинал"

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Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк после победы над "Баварией" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что это был просто отличный вечер. По его словам, команде не повезло с автоголом.

- Это просто отличный вечер, - цитирует официальный сайт УЕФА ван Дейка. - Мы знали, что будет тяжело, ведь у них отличная команда с фантастическими игроками. Нам не повезло с автоголом, но мы все равно сделали свою работу и вышли в четвертьфинал.

Бавария - Ливерпуль

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026854/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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