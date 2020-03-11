Виргил ван Дейк: ««Ливерпуль» хочет доказать, что достоин выхода в четвертьфинал»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (первый матч — 0:1).

— Мы были расстроены, потому что не хотели проигрывать в первом матче, — приводит Liverpool Echo слова ван Дейка. — Мы тогда немного увязли в обороне «Атлетико», что указывает на уровень мастерства этой команды. К тому же, мадридцы создавали моменты и могли забивать еще, в то время как у нас шансов было не так много. Тем не менее, у нас есть еще как минимум 90 минут на то, чтобы все исправить. Мы попробуем все возможные методы.

В матче с «Барселоной» год назад мы тоже не могли упускать ни единого шанса. Выйдем сегодня на «Энфилд» с тем же настроем, что и всегда, надеюсь, «Ливерпулю» удастся показать хороший футбол. Произойти может все, что угодно, но нам хочется доказать, почему именно мы достойны пройти дальше. Будет сложно, но у нас было достаточно времени на подготовку к ответной встрече с «Атлетико».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится сегодня, 11 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.