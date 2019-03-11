Виргил ван Дейк: "Левая нога Роббена - убийственное оружие"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Первую игру голландец пропустил из-за дисквалификации.

– Жду матча с нетерпением, мне еще не доводилось играть на "Альянц Арене", – цитирует ван Дейка официальный сайт УЕФА. – У "Баварии" великолепный состав. Таким форвардам, как Роберт Левандовски нельзя давать ни малейшего шанса, иначе они забьют, и ты будешь наказан.

В "Баварии" есть и другие опасные игроки, например Арьен Роббен. Это настоящий профессионал своего дела. Роббену очень не везло, его преследовали травмы. Но он очень опасен.

Его левая нога - убийственное оружие. Просто вспомните, как он смещался в центр с левого фланга и отправлял мяч в дальний верхний угол. Если Арьен выйдет на поле, нам нужно все время помнить об этом.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" завершился вничью – 0:0. Ответная игра состоится в среду, 13 марта.