1 октября, 04:58

Ван Дейк: «Уверен, что «Ливерпуль» вернется на победные рельсы»

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Галатасарая» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы рисковали, владея мячом и пытаясь найти свободного игрока в средней линии. Это рискованно. Много раз прорывались к последней линии, и, возможно, нам нужно играть там лучше. В такие моменты мы принимали неправильные решения, они обрушивались на нас и становились опасными. Я уверен, что мы вернемся на победные рельсы, нужно просто продолжать работать и держаться вместе. Паники быть не должно, но нужно прибавлять», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.

«Галатасарай» с тремя очками занимает 18-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет на 16-й строчке (3 очка).

В 3-м туре «Галатасарай» сыграет с «Буде-Глимтом», «Ливерпуль» встретится с «Айнтрахтом». Оба матча пройдут 22 октября.

Нападающий &laquo;Галатасарая&raquo; Виктор Осимхен празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ливерпуля&raquo;.«Ливерпуль» провалился в Стамбуле, драма Хайкина, голевые шоу «Атлетико», «Баварии» и «Марселя»
Источник: Официальный сайт УЕФА
