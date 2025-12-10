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10 декабря 2025, 03:08

Ван Дейк: «Счет мог бы быть 0:0, но все закончилось для «Ливерпуля» позитивнее»

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Интером» (1:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы хорошо провели игру. Счет мог бы быть 0:0, но все в итоге закончилось для нас позитивнее. Приятное ощущение победы. Тем более сейчас, когда мы пытаемся обрести стабильность и создать основу для дальнейшего развития. Хотим совершенствоваться, быть стабильными и побеждать», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.

«Ливерпуль» набрал 12 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Интер» идет на 5-й строчке — 12 очков.

&laquo;Ливерпуль&raquo; обыграл &laquo;Интер&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов благодаря голу Доминика Собослаи с&nbsp;пенальти.«Ливерпуль» начинает подъем? Красные в тяжелом матче победили «Интер» в Лиге чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Вирджил ван Дейк
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
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