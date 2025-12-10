Ван Дейк: «Счет мог бы быть 0:0, но все закончилось для «Ливерпуля» позитивнее»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Интером» (1:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы хорошо провели игру. Счет мог бы быть 0:0, но все в итоге закончилось для нас позитивнее. Приятное ощущение победы. Тем более сейчас, когда мы пытаемся обрести стабильность и создать основу для дальнейшего развития. Хотим совершенствоваться, быть стабильными и побеждать», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.

«Ливерпуль» набрал 12 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Интер» идет на 5-й строчке — 12 очков.