Винисиус Жуниор стал лучшим игроком ответного матча с «Манчестер Сити»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1).

«Он постоянно представлял угрозу «Сити» своими забегами за спину защитников и участвовал в нескольких ключевых моментах своей команды, включая пенальти и красивый гол в добавленное время», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Первый матч «Реал» выиграл со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Аталанта» — «Бавария» (первый матч — 1:6).