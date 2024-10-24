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Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Винисиус стал одним из героев матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (5:2). По ходу встречи «сливочные» проигрывали со счетом 0:2, однако во втором тайме бразилец оформил хет-трик и помог команде одержать волевую победу.

В борьбе за приз Винисиус опередил капитана «Барселоны» Рафинью, японского форварда «Монако» Такуми Минамино и хавбека «Милана» Тиджани Рейндерса.

Винисиус Жуниор
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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